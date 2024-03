La advertencia de Álvaro Nieto a Alfonso Rojo sobre la trama Ábalos: “Si se confirma lo que tengo encima de la mesa, va a ser muy grave”

Álvaro Nieto (Jaén, 1977) es director de ‘The Objective’ desde septiembre de 2021. También estuvo al frente del diario digital Vozpópuli entre 2019 y 2021. Anteriormente, Nieto fue redactor jefe de ‘El País’, subdirector del semanario ‘Tiempo’ y redactor jefe del periódico económico ‘La Gaceta de los Negocios’. Además, participa como analista en diversas tertulias de radio y televisión, principalmente en los programas ‘Herrera en Cope’, ‘El Cascabel’ de Trece TV y ‘Espejo Público’.

Es el protagonista de la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de Alfonso Rojo en Periodista Digital.

En su conversación sobre la actualidad política y el estado del periodismo, ha dejado una gran cantidad de frases interesantes:

“Fiscalizamos el poder y lo trasladamos al ciudadano si es relevante”

“Lo que dice Óscar Puente en Twitter retrata cómo es él como persona”

“Si se quejan es que vamos por buen camino”

“No podemos asegurar qué había en las maletas del Delcygate pero todo apunta que era dinero”

“En el caso Koldo, hay ya una conexión con Moncloa”

“Hay gente que se ha metido dinero en el bolsillo, hay que aclarar si el PSOE se financió con ellos”

“La persona que lleva la cuenta ‘Mr.Handosome’ trabaja en el PSOE y le pagan con dinero público”

“Lo que hacen no es difundir las ideas del partido, sino elogiar la figura del presidente de Gobierno”

“Nosotros hacemos nuestro trabajo y la gente lo aprecia”

“Hacer un producto distinto y que aporte algo nuevo a quien lee”

“La prensa tradicional no marca la agenda informativa, aunque son importantes fuera de España”

“El periódico de referencia para Bruselas es El País, por eso tratan tan bien a Sánchez”

“Sale más a cuenta leer un digital que uno impreso”

“El país está en un momento de enorme gravedad. La democracia está en peligro porque el Ejecutivo lo está colonizando todo”

“Conmigo no funcionan las presiones”

“Pedro Sánchez está haciendo mucho daño porque está atentado contra la democracia. Siembra odio cuando se necesita lo contrario”

“Sánchez se maneja con unos códigos de banda organizada. Es muy difícil luchar sin ponerte en el mismo lugar”

“El caso Koldo puede hacer caer al Gobierno”

“Si se confirma lo que tengo encima de la mesa del caso Koldo, va a ser grave”