La ‘maldición gitana’ de César Vea que ‘sentencia’ a Zapatero: «Lo veré en la cárcel»

Una maldición gitana.

José Luis Rodríguez Zapatero no deja indiferente a nadie, y menos todavía tras conocerse su imputación en el llamado ‘caso Plus Ultra’.

Uno que no guarda ni un poco de cariño al expresidente del Gobierno es César Vea. El famoso actor de Compañeros reflexionaba en La burbuja hace tres meses sobre el gurú de Pedro Sánchez, al que acusa de «arruinar» y «destrozar» a su familia.

En este sentido, no se corta ni un poco: «Me gustaría verle morir de cáncer como mi hermana. Te lo juro. Esto de verdad, esto es así».

Estima que Zapatero se ha enriquecido de forma sospechosa y que debe ser investigado. Desea que se confirmen los indicios y que sea condenado para poder visitarlo en prisión.

«Este hombre se ha enriquecido no por lo listo que es, sino por las relaciones sociales que ha hecho representando a España y lleva varios años de comisionista. Ahora vamos a ver todo eso que dicen: que si paraísos fiscales, que si cobros en oro, que si narcotráfico, que si todo lo que se está diciendo. Ojalá sea así y ojalá lo encarcelen. Y te juro por mi hijo que haré lo que haga falta para visitarle en la cárcel y decirle: “Amigo, ¿no sabes cuánto me alegro? Ojalá te pudras aquí y yo lo vea con mis propios ojos”».

Por último, considera que la actual clase política solo sirve «para robar y para mentir», como lo demuestran los constantes escándalos de corrupción y la actitud complaciente de miembros de los partidos que se ven salpicados.