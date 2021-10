Alsina insinúa que Sánchez impidió las entrevistas a Ábalos y el exministro responde con un elocuente silencio

Hay silencios que son más que elocuentes.

Y el que ha regalado el 30 de septiembre de 2021 el exministro José Luis Ábalos a Carlos Alsina en su entrevista en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) es de los que valen oro.

El periodista de la emisora de Atresmedia reconoció a lo largo del cara a cara con quien fuera titular de la cartera de Transportes que tenía muchísimas ganas de tenerle en el estudio.

Principalmente, subrayó Alsina, en la etapa final como ministro, cuando Ábalos parecía estar más quemado dentro del Ejecutivo sanchista.

El contenido de la entrevista no dejó grandes titulares, más allá de recordar que, aunque no tiene una mala relación con Pedro Sánchez, no ha vuelto a hablar con él desde aquel 10 de julio de 2021 cuando el presidente del Gobierno hizo una remodelación de su gabinete.

El director de ‘Más de Uno’ insinuó que desde el Palacio de La Moncloa pareció haber una consigna, la de evitar que el entonces responsable de Transportes acudiese a los medios de comunicación.

Por eso, cuando la entrevista ya tocaba a su fin, se produjo este momentazo:

Carlos Alsina: «Le agradezco muchísimo la visita».

José Luis Ábalos: «Bueno Carlos, perdona que no haya venido antes y entenderás por qué. Pero tampoco podía fallar después de pedírmelo».

Carlos Alsina: «Bueno, en la última etapa en la que usted era ministro le invitamos…».

José Luis Ábalos: «Me llegó la invitación».

Carlos Alsina: «Sí le llegó, lo que pasa es que me da la sensación de que en la última etapa como ministro no le dejaban prodigarse mucho. Como todo estaba centralizado en La Moncloa había alguien que decía: ‘no, no, no, aunque él quiera, que no vaya’. Así que le agradezco que haya venido. Tendremos más ocasiones de seguir hablando. Gracias, José Luis».

Ábalos no dijo esta boca es mía ni intentó desmentir que alguien en el Palacio de La Moncloa, es decir Pedro Sánchez o alguien de su entorno le prohibiera la presencia en los medios de comunicación más allá de las comparecencias públicas que tuviera que hacer por mor de su cargo como ministro.