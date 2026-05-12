¡Indignante! María Jesús Montero (PSOE) despacha el asesinato narco de dos guardias civiles como mero «accidente laboral»

Es lo que tiene haber mamado durante ocho años sanchismo en vena.

María Jesús Montero aprendió durante todo este lapso de tiempo que, al igual que hacía Pedro Sánchez, el respeto a la legalidad vigente no tenía premio.

Y si hacía falta cargar las tintas contra las instituciones del Estado, pues se hacía y punto pelota.

Pero el último episodio perpetrado por la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía pasa de castaño oscuro.

Mientras dos guardias civiles yacieron muertos durante la persecución a una narcolancha, la exvicepresidenta primera del Gobierno socialcomunista, María Jesús Montero, protagonizó uno de los momentos más indignantes y fríos de la precampaña: equiparar su asesinato en acto de servicio con un simple «accidente laboral».

El luctuoso suceso ocurrió el pasado viernes 8 de mayo de 2026 en las costas de Huelva. Los agentes Germán y Jerónimo, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, participaban en una operación contra el narcotráfico cuando colisionaron durante la persecución a una narcolancha. Ambos fallecieron en cumplimiento de su deber. Sus compañeros resultaron heridos.

Durante el debate electoral celebrado en Canal Sur en la noche del 11 de mayo de 2026, Montero comenzó enviando condolencias a las familias de Jerónimo y Germán.

Sin embargo, inmediatamente después rebajó la tragedia a la categoría de «accidente laboral», enmarcándolo dentro de la lacra general de los siniestros en el trabajo, sin mencionar en ningún momento el narcotráfico, la violencia de las mafias ni la falta de medios que denuncian habitualmente los agentes.

Mis condolencias primero, y en primer lugar, a las familias de Jerónimo y Germán; todo el país se conmociona ante accidentes de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, hay trabajadores que fallecen por ganarse simplemente la vida.

Tras esta declaración, Montero pasó directamente al siguiente bloque temático, como si la muerte de dos guardias civiles abatidos por narcos fuera un trámite más.

Mientras el funeral de los dos agentes se celebró con emoción contenida y protestas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, brilló por su ausencia, dejando a Montero como rostro visible del PSOE en un momento especialmente delicado.