El comunista Garzón, el ministro más inútil de la UE, llama «prófugo» a Juan Carlos I y se queja de que el juez empapele a Podemos

Alberto Garzón tiene con Twitter la misma relación que la que tiene un tonto con una tiza, que escribe lo primero que se le viene a la cabeza.

El ministro de Consumo del Gobierno socialcomunista, continúa yendo por libre. Pasa olímpicamente de lo que Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, haya dicho sobre la monarquía y continúa con su escalada de acusaciones de grueso calado.

Ahora, con su partido, Unidas Podemos, en el ojo del huracán judicial, Garzón vuelve a demostrar con creces los motivos por los que es considerado de largo el ministro más inepto de toda la Unión Europea.

Un titular de Consumo que, precisamente, lo que ha hecho en estos meses al frente del departamento es desincentivar en la medida de lo posible la actividad comercial.

Pero ahora, seguramente recibiendo consignas de Pablo Iglesias y otros notables podemitas, de lo que se trata ahora es de aparcar las chapuzas perpetradas en su gestión como ministro y empezar a lanzar cortinas de humo para tapar las acusaciones cada vez más sólidas contra los chanchullos denunciados en el seno de Unidas Podemos.

Por eso Alberto Garzón, todo un ‘hacha’ en eso de manifestarse en Twitter, no ha dudado en recurrir al comodín de la llamada que para los podemitas es sacar el tema de la Casa Real y más en concreto para poner una vez más en el disparadero al rey emérito, Juan Carlos I.

Por supuesto, Garzón acabó llevándose una buena turra en su timeline de Twitter por volver a confundir el culo con las témporas:

