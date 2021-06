Risotadas en Twitter ante la última ‘perla’ de Abalos: El ministro equipara a Junqueras con Mandela

No es, precisamente, el más avezado del lugar.

José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Transportes del Gobierno de España, posee una innata capacidad de meter el remo en cuanto saca la ‘sin hueso’ a pasear.

Después de haber estado en el ojo del huracán a cuenta del ‘Delcygate‘ y las innumerables versiones que dio sobre la llegada de la número dos de Nicolás Maduro al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el socialista valenciano se mete ahora en otro charco.

En pleno debate sobre los indultos a los presos del 1-O, a pesar de que estos no han mostrado ni arrepentimiento ni perdón, amén de avanzar sus intenciones de repetir la intentona de golpe de Estado, Ábalos decía esto en ‘La Noche en 24‘ (TVE):

Cada vez que queremos iniciar un diálogo, no solo con las instituciones, también con la sociedad catalana que siguen pensando algunos que no están presos por hechos punibles, sino por ideas, eso es lo que queremos desmentir. Están por hechos punibles, no por sus ideas.