Ayuso pone a Sánchez a un paso de un abucheo masivo: El comprometido reto previo al acto socialista de Getafe

Isabel Díaz Ayuso lanzó un comprometido reto que pone a Pedro Sánchez un paso más cerca de vivir un nuevo abucheo masivo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó que los Presupuestos Generales del Estado buscan «anular Madrid» y ha exigido comprobar que no se financia la «corruptela» independentista en Cataluña.

¿El motivo?, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha previsto en los PGE para 2023 una inversión en Cataluña casi el doble que la dispuesta para la Comunidad de Madrid. En concreto, Cataluña recibirá 2.508,92 millones de euros, mientras que el Estado en Madrid invertirá 1.305,35 millones.

La ‘popular’, que denuncia «la utilización del dinero público para el último año de legislatura del señor (Pedro) Sánchez», lanzó un comprometido reto al líder del PSOE: “Ya podrá explicar mañana [8 de octubre] el presidente del Gobierno en Getafe porque da el doble de financiación a Cataluña con respecto a la Comunidad de Madrid, a la que siempre infrafinancia”.

Es importante recordar que el presidente del Gobierno acudirá al acto de campaña del PSOE que se celebrará en el Polideportivo Juan de la Cierva (Getafe), a partir de la 11 de la mañana. Un evento donde estarán Juan Lobato, secretario general del PSOE Madrid y candidato a la Comunidad, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Como es común, la participación de Sánchez en cualquier acto público viene acompañado de abucheos, insultos y pitadas, por lo que se prevé que su presencia en Getafe no será la excepción. Más aún, después de que se conozca que justamente ‘cierra el grifo’ a Madrid mientras que se sube su sueldo y el de sus ministros un 4%.

Ayuso también criticó a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y señaló que a pesar de que intenten «en un ranking maniqueo» poner que «Madrid es la tercera». Así, ha remarcado que por el PIB que aporta Madrid a España y el número de población que tienen están «muy infrafinanciados».

También instó al Gobierno que explique por qué «le dan el doble de financiación a Cataluña que a Madrid» y también asegurar «que el dinero de todos los españoles» no se van a «pagar al independentismo la corruptela que tienen montada para dividir a los españoles en Cataluña, para arruinar a las empresas y para hacer siempre lo mismo».

«Por lo menos que expliquen y que aseguren que ese dinero se va para financiar colegios, hospitales, aeropuertos, para las cosas fundamentales de los catalanes y no para este tema independentista, que es lo que ocurre siempre», sentenció.

Unas duras declaraciones que compartió a través de su cuenta oficial de Twitter:

“Aunque en Madrid no damos golpes de estado, sus ciudadanos también necesitan recursos. No entendemos por qué se financia el doble al independentismo (que no a los catalanes), que a Madrid. Mañana lo puede explicar Sánchez en Getafe, los madrileños estarán encantados de oírlo”.