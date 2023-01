¿Tiene 1 minuto? Vea la soberbia tunda que la eurodiputada Dolors Montserrat (PP) le propina al Gobierno Sánchez

Inconmensurable.

La eurodiputada Dolors Montserrat, del Partido Popular, protagonizó una soberbia intervención en el Parlamento Europeo en la que desgranó todas y cada una de las tropelías perpetradas por el Gobierno Sánchez.

La representante española de la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo no se dejó en el tintero ninguna de las barbaridades legales cometidas por el Ejecutivo socialcomunista.

Si en Europa no se habían enterado aún de quién es verdaderamente el inquilino de La Moncloa, a partir de ahora, con el discurso de Montserrat, los parlamentarios de otros países de la Unión Europea ya tendrán claro con quién se juegan los cuartos cuando Pedro Sánchez intente vender alguno de sus artificios políticos.

La política del PP solo necesito de poco más de un minuto para exponer con claridad y rotundidad las trapacerías del sanchismo:

Tampoco se olvidaba de cómo Pedro Sánchez metió con calzador en el Tribunal Constitucional a su anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo:

Y recordó cómo el Ejecutivo ha incumplido todas y cada una de sus promesas sobre la regeneración de la vida política:

Un Gobierno que presumía ser el de la transparencia, de la ejemplaridad y de la anticorrupción. Los delincuentes no pueden dictar las órdenes para reformar el Código Penal. Las instituciones no pueden estar al servicio del Gobierno y los agresores sexuales no pueden verse beneficiados por culpa de la incompetencia del Gobierno.