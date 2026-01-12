  • ESP
    España América
Política Partidos Políticos

28ª INTERPARLAMENTARIA DEL PARTIDO POPULAR

Cayetana carga contra Sánchez y Zapatero por arrogarse la liberación de los presos españoles de Maduro: «¡Qué cara de hormigón!»

"Ambos son una desgracia y una vergüenza para España"

Archivado en: Partidos Políticos | Política

Más información

Leopoldo López y José Luis Rodríguez Zapatero.

El siniestro Zapatero presionó al entonces encarcelado Leopoldo López para que 'aplacase' las protestas contra el dictador Maduro

Implacable.

Cayetana Álvarez de Toledo acusó este fin de semana del 10-11 de enero de 2026 a Pedro Sánchez, y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de ser «una desgracia» para Venezuela y de tener una tremenda «cara de hormigón».

Sus manifestaciones fueron durante el transcurso de la 28ª Interparlamentaria que el Partido Popular celebrada en La Coruña:

A mí me gustaría empezar con dos afirmaciones previas que me parecen imprescindibles en un día como hoy. Primero, quiero afirmar nuestro compromiso absoluto y optimista hasta el final con el bravo pueblo venezolano, con los presos políticos y con el liderazgo indiscutible de María Corina Machado. Por supuesto, habéis visto que en las últimas horas Sánchez ha pretendido apuntarse la defensa de la soberanía del pueblo venezolano y Zapatero ha pretendido apuntarse la liberación de los presos políticos. La verdad es que hay que decir que los dos tienen una cara de hormigón armado.

Zapatero lleva 10 años operando para perpetuar una dictadura criminal y corrupta y Sánchez se negó a llamar dictador a Maduro. Se negó a reconocer a Edmundo González en el Congreso. Se negó a felicitar a María Corina Machado como premio Nobel de la Paz y se ha negado a mover un dedo por los presos políticos hasta ahora.

Álvarez de Toledo no se cortó un ápice a la hora de definir a los expresidente y actual jefe del Ejecutivo, ambos socialistas:

Los dos, debo decir y quiero decirlo claramente y por eso insisto y me he desviado mínimamente, han sido una desgracia para Venezuela, lo son, y una vergüenza para España. Y más les valdría colaborar con la justicia antes de que la justicia los alcance a ellos.

También tuvo un guiño hacia el pueblo iraní que se está revolviendo ante las atrocidades del régimen dictatorial:

Segunda afirmación previa es afirmar también nuestro compromiso con el heroico pueblo de Irán y muy especialmente con las mujeres. Mujeres valientes, feministas de verdad, que están siendo despreciadas y silenciadas por una hipócrita izquierda internacional. Todavía hay gente que se sorprende de que la izquierda española se arrodille, se postre ante una narcodictadura criminal y ante una teocracia en Irán. Y a mí debo decir que no me sorprende porque pienso, ¿cómo van a defender la democracia y la libertad en Venezuela o en Irán los mismos que se dedican a socavarla y erosionarla aquí en España?

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ALMACENAMIENTO EXTERNO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]