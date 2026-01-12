Cayetana carga contra Sánchez y Zapatero por arrogarse la liberación de los presos españoles de Maduro: «¡Qué cara de hormigón!»

Implacable.

Cayetana Álvarez de Toledo acusó este fin de semana del 10-11 de enero de 2026 a Pedro Sánchez, y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de ser «una desgracia» para Venezuela y de tener una tremenda «cara de hormigón».

Sus manifestaciones fueron durante el transcurso de la 28ª Interparlamentaria que el Partido Popular celebrada en La Coruña:

A mí me gustaría empezar con dos afirmaciones previas que me parecen imprescindibles en un día como hoy. Primero, quiero afirmar nuestro compromiso absoluto y optimista hasta el final con el bravo pueblo venezolano, con los presos políticos y con el liderazgo indiscutible de María Corina Machado. Por supuesto, habéis visto que en las últimas horas Sánchez ha pretendido apuntarse la defensa de la soberanía del pueblo venezolano y Zapatero ha pretendido apuntarse la liberación de los presos políticos. La verdad es que hay que decir que los dos tienen una cara de hormigón armado. Todavía hay quien se sorprende de que la izquierda española se arrodille ante una narcodictadura en Venezuela y una teocracia en Irán. Yo no. #28InterparlamentariaPP pic.twitter.com/xQ3e40mjCS — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 10, 2026 Zapatero lleva 10 años operando para perpetuar una dictadura criminal y corrupta y Sánchez se negó a llamar dictador a Maduro. Se negó a reconocer a Edmundo González en el Congreso. Se negó a felicitar a María Corina Machado como premio Nobel de la Paz y se ha negado a mover un dedo por los presos políticos hasta ahora.

Álvarez de Toledo no se cortó un ápice a la hora de definir a los expresidente y actual jefe del Ejecutivo, ambos socialistas:

Los dos, debo decir y quiero decirlo claramente y por eso insisto y me he desviado mínimamente, han sido una desgracia para Venezuela, lo son, y una vergüenza para España. Y más les valdría colaborar con la justicia antes de que la justicia los alcance a ellos.

También tuvo un guiño hacia el pueblo iraní que se está revolviendo ante las atrocidades del régimen dictatorial: