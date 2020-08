Cómo cocinar el arroz salvaje 👍

¿Te cuesta cocinar el arroz salvaje? En realidad no es por ti, es frecuente no saber cocinar este ‘arroz’, (porque no es arroz).

Se trata de una semilla de una planta acuática natural de América del Norte y Canadá, (Zizania palustris o grano de agua‘).

Durante siglos fue un alimento básico para los pueblos indígenas de la región de los Grandes Lagos.

Sus propiedades nutricionales y aspecto exótico lo han puesto de moda en la alta cocina, y al llamarle ‘arroz salvaje’ pensamos que se cocina como el arroz tradicional, pero no. La cocción del este arroz se parece más al de las legumbres, que a la de arroz.

cómo cocina el arroz salvaje para que te salga perfecto.

¿Qué nutrientes aporta el arroz salvaje?

Este ‘arroz’ que en realidad es una semilla parece se originó en América del Norte y luego se dispersó en Asia Oriental y otras zonas del mundo.

En cuanto a sus calorías y otros nutrientes, el arroz salvaje tiene casi las mismas calorías que el arroz tradicional, (un poco menos, pero similar). El ‘arroz salvaje’ aporta 335 calorías por cada 100 gramos, mientras que el arroz redondo típico nuestro tiene unas 347 por ración.

En proteínas el arroz salvaje gana al arroz común, el salvaje tiene 12.9 g de proteínas por ración de 100 g lo que lo hace un alimento interesante, (aporte de hidratos y proteínas sin apenas grasa). El arroz común tiene la mitad de proteínas, 6.7 g por ración.

El contenido en grasas es de 0.9 g, ligeramente mayor que el arroz común que tiene 0.3 g. En cuanto a fibra, el arroz común apenas tiene , salvo el integral, en cambio el arroz salvaje tiene 2 gramos por ración.

El arroz salvaje aporta también 4.2 mg de hierro, 339 mg de fósforo, y 19 mg de calcio.

Cocción del arroz salvaje

Lo ideal es cocinar este arroz de un día para otro o al menos con un remojo de 8 horas. Requiere estar en contacto con el agua para hidratarse, como le pasa a las legumbres. Añadir 125 g de arroz en un recipiente. Verter unos 500 ml de agua hirviendo, tapar con papel film y dejar reposar toda la noche. Esto suaviza los granos y acortará la cocción, (este tipo de ‘arroz’ o semilla tarda más en cocerse que el arroz convencional). Al día siguiente escurrir el arroz con un colador. En una cazuela añadir 300 ml de agua, llevar a ebullición. Añadir el arroz a la cazuela, remover unos segundos. Tapar la cazuela, graduar el fuego a media temperatura y cocinar 20 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar 3 minutos. Servir como guarnición para acompañar pescado o carne. Si es para ensalada dejar enfriar.

Receta de ensalada de arroz salvaje con aguacate

Ingredientes para 2 personas

Arroz salvaje ya cocido (receta anterior) – 125 g

Aguacate – 1 unidad

Canónigos – 150 g

Rúcula – 100 g

Cebollita en vinagre – 3 unidades

Aliño

Aceite de oliva virgen extra – 4 cucharadas

Vinagre del bote de cebollitas – 3 cucharaditas

Salsa de soja – 2 cucharadas

Diente de ajo – ½ unidad

Pimienta – al gusto

Orégano seco – una pizca

Preparación

El arroz salvaje lo cocinamos el día anterior siguiendo la receta y lo guardamos en la nevera para que esté frío. En un recipiente de vidrio pequeño mezclar todos los ingredientes del aliño. Cerrar el recipiente y agitar unos segundos. Reservar para luego. La rúcula y los canónigos los ponemos a remojo unos segundos, luego escurrir Cortar el aguacate y las cebollitas en vinagre en láminas. En una fuente o plato hondo grande, agregar un fondo o ‘cama’ con la rúcula y los canónigos. Añadir el arroz salvaje cocido. A continuación agregar las cebollitas en vinagre. Regar con el aliño y remover. No añadimos sal ya que lleva soja. Adornar con rodajas de aguacate.

