¿Has probado el arroz barbacoa? Es muy sencillo de preparar, ideal para compartir con amigos al aire libre.

Lo cocinamos con pollo y sofrito de verduras que le aporta un sabor delicioso. Si disfrutas de las recetas de arroz, ¡no te pierdas esta, el sabor vale la pena!. En otro artículo de Periodista Digital hicimos arroz basmati, hoy arroz a la barbacoa.

¿Cómo preparar la barbacoa para cocinar?

Hay distintos tipos de barbacoa, las más tradicionales son las de leña o carbón. Para cocinar en estas barbacoas, hay que encenderlas al menos media hora o 45 minutos previo a cocinar. Esto es porque la leña o el carbón se tiene que calentar y lleva un tiempo que alcancen la temperatura ideal.

En cambio si tienes una barbacoa de gas, no hace falta, ya que son bastante rápidas, además se puede graduar la temperatura.

Ten en cuenta las barbacoas de leña alcanzan más temperatura que las de carbón pueden llegar a los 1200º frente a los 500º del carbón. No hace falta añadir una gran carga de leña o de carbón, para cocinar, ya que las brasas nos darán calor durante bastante tiempo.

Se aconseja añadir media carga, unos 45 minutos antes. Si tu barbacoa es de leña si se puede usar carbón, pero no al contrario. Una barbacoa de carbón no puede ser usada con leña, ya que no está fabricada para soportar temperaturas tan altas.

Otra ventaja de las barbacoas de leña es que el humo de las maderas como la de encina, el manzano roble y la de olivo, es un ingrediente en sí mismo. Aportan un aroma y sabor muy peculiar a los alimentos. Algo que no sucede en las barbacoas de gas, eléctricas o en las de carbón.

La madera de árboles frutales como la manzana, naranjo, el almendro, níspero o melocotonero es muy apreciada para cocinar alimentos en la barbacoa.

Consejos para cocinar en la barbacoa

Vigila la temperatura y el tiempo

Cocinar en barbacoas lleva consigo estar pendiente, ya que si dejas el alimento cocinando y te pasas en minutos puede llegar a quemarse o secarse demasiado. Recuerda la temperatura es muy alta, más que en la vitrocerámica de la cocina.

Ten en cuenta,—salvo que la barbacoa sea de gas—, cuesta más graduar la temperatura en una barbacoa de carbón o de leña. No agregues más leña o carbón salvo que sea necesario, las brasas retienen muy bien el calor.

Añade caldo si es necesario Cuando se cocinan arroces como en este caso, a veces a mitad de cocción hay que añadir un poco más de caldo porque debido al excesivo calor se evapora antes. Deja reposar los alimentos antes de servir 73 Opiniones Imex El Zorro 71450 71450-Barbacoa con ruedas y parrilla inox, 88 x 68 x 40 cm, color negro, 88x68x40 cm Si preparas carne, verduras o recetas como este arroz, deja que reposen al menos 4 o 5 minutos antes de servir. No apagues la barbacoa y sirvas de inmediato, el reposo ayuda a sellar la carne (por ejemplo) y ayuda a que el arroz adquiera una mejor textura.

Receta de arroz barbacoa

Ingredientes para 4 personas

Arroz grano redondo – 350 g

Pollo troceado (pechuga, muslos, contramuslos) – 350 g

Chorizo asturiano – 1 unidad

Caldo de pollo – 1050 ml

Cebolla – 1 unidad

Dientes de ajo – 3 unidades

Ñora o pimiento choricero – 2 unidades

Pimiento verde –½ unidad

Pimiento rojo-½ unidad

Guisantes congelados – 150 g

Tomate frito – 100 g

Azafrán en polvo o colorante – ½ cucharadita

Zumo de limón – 3 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra – 100 ml

Preparación

La barbacoa hay que encenderla un tiempo antes para que a la hora de cocinar tengamos una temperatura adecuada. Calcula unos 40 minutos si usas de leña o carbón. Si la barbacoa es de gas, se calienta al instante. El caldo de pollo puede ser casero o de brik, como prefieras. La ñora o pimiento choricero lo dejas a remojo en un vaso con un poco de agua una media hora antes. Trocear la cebolla, ajos y pimientos en trocitos pequeños. En una paella añadir aceite de oliva y sofreír la cebolla, en la barbacoa. Recuerda la tienes que tener encendida tiempo antes para que las brasas alcancen calor. Añadir, el pimiento choricero escurrido que teníamos a remojo y los otros pimientos (rojo y verde). Sofreír los pimientos durante 4 minutos. Incorporar la carne de pollo, sazonar con sal y dorar por fuera, unos dos minutos. Agregar los ajos cortados y el chorizo asturiano en rodajas. Cocinar un minuto y medio o hasta que los ajos se doren sin quemarse. Agregar el tomate frito y dejar que se cocine un minuto. Incorporar el arroz, distribuir por toda la paella con una espátula y dejar que se rehoguen sin caldo unos dos minutos. Ahora añadir el caldo, y el azafrán en polvo o colorante. Cocinar durante 14 minutos. A mitad de cocción, es decir cuando lleve 7 minutos. Añadir los guisantes congelados directamente de la bolsa. Continuar la cocción hasta 14 minutos. Si notas que cuando lleva más de la mitad apenas tiene caldo añade unos 150 ml más (esto depende de la fuerza del fuego de la barbacoa, si está muy fuerte se consume el caldo más rápido). Ten precaución a la hora de añadir ya que si agregamos de golpe mucho caldo se estropeará el arroz. Añade 100 ml o 150 no más. Retirar de la barbacoa, añadir tres cucharadas de zumo de limón y cubrir con un paño o tapa. Dejar que repose al menos 5 minutos antes de servir.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el arroz barbacoa? En Facebook tienes más recetas para escoger.