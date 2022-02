Batido de Oreo: 2 recetas fáciles 👌

¡Preparar un batido de oreo te llevará muy poco tiempo! Si un día quieres ‘darte un capricho’, este batido lo disfrutarás hasta la última cucharada.

Las Oreo son junto a las cookies de chocolate las galletas más famosas de Estados Unidos, donde tienen hasta un ‘Día Nacional’. En Periodista Digital te contamos dos recetas fáciles de batidos de Oreo.

8 curiosidades sobre las galletas Oreo, (que es posible no sepas)

El 6 de marzo es el Día Nacional de las galletas Oreo en Estados Unidos

La galleta Oreo es tipo sándwich, dos discos de chocolate que contienen un relleno de crema dulce. C

reada en 1912 por Sam J. Porcello, (un científico que trabajaba en la empresa Nabisco). La galleta Oreo ha sido un anhelado capricho dulce durante décadas en todo el mundo. Es el producto más rentable de la empresa Nabisco.

El nombre «Oreo» fue registrado por primera vez el 14 de marzo de 1912. Oreo tiene muchas imitaciones en todo el mundo, pero ninguna de estas copias ha conseguido imitar el sabor y textura de las Oreo originales.

Las más vendidas del mundo

Las Oreos son las galletas más vendidas del mundo, según el portal Statista.como en el 2014, la marca americana de galletas vendió 3,28 mil millones de dólares. Las primeras galletas Oreo en los Estados Unidos se vendieron a 25 centavos

Comenzaron a fabricarse en 1912, en la fábrica de Nabisco en Nueva York. Ese año lanzaron dos sabores, las Oreo originales y otro de merengue limón, que se discontinuó en 1920.

«Técnicamente son veganas»

Las galletas Oreo no son consideradas un alimento saludable, al llevar mucha azúcar, pero ‘técnicamente son veganas’, al no incluir entre sus ingredientes ninguno de origen animal.

Llevan azúcar, harina, aceite, cacao, jarabe de maíz , levadura, almidón de maíz, sal, lecitina de soja, vainillina y chocolate. Sin embargo la compañía Nabisco, destaca que puede existir contaminación cruzada con ingredientes de origen lácteo, por eso lo de ‘técnicamente veganas’.

Tienen su propia calle en la ciudad de Nueva York

Oreo comenzó en Nueva York en la sede de Nabisco, y desde el 2002 existe un tramo completo en la novena avenida de Nueva York , —donde está el edificio que fue sede de Nabisco— que se llama ‘Oreo Way’.

Google compró la antigua sede de Nabisco

Justo la que mencionaba en la calle Oreo Way, en el West Side,que la empresa matriz de Google, Aphabet compró por 2400 millones de dólares.

Se venden en más de 100 países

Y en algunos tienen variedades de Oreo regionales, como en Asia, donde se fabrica con sabor a helado de té verde.

Son tan adictivas como la cocaína

Si no compras galletas Oreo porque no puedes evitar comerlas, no eres el único. En el 2013 el científico de la Universidad de Connecticut Josep Shoder afirmaba que las Oreo tienen un poder adictivo similar a la cocaína.

Su alto nivel de azúcar volvía locas a las ratas de laboratorios, estimulaba la misma zona del cerebro que la cocaína, el núcleo accumbens.

Con todas las Oreo vendidas desde 1912 se daría la vuelta a la tierra 381 veces

Si se pusieran una encima de otra todas las oreo vendidas desde entonces llegarían a la Luna y regresarían más de 5 veces

Receta de batido de Oreo

Ingredientes para 2 raciones

Helado de vainilla – 400 g

Leche – 375 ml

Galletas tipo Oreo- 5 (más dos o tres para adornar)

Cacao en polvo – 1 cucharada

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Utensilios

Batidora o procesador de alimentos

Preparación

Batido de oreo para el verano, (con helado)

Esta segunda versión es un batido pero también un postre, ya que lleva helado entre sus ingredientes.

Ingredientes para 2/3 batidos

Galletas Oreo –8 unidades

Helado de vainilla –400 ml

Leche – 150 ml

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Para adornar

Nata en spray

Galletas oreo desmenuzadas – 2 unidades

Preparación

Sacar el helado de vainilla del congelador diez minutos antes de preparar la receta. Añadir a una batidora de vaso (o en un recipiente apto para batidora de mano), la mitad del helado, las galletas oreo y la leche. Triturar los ingredientes. Agregar la otra mitad de helado y el aroma de vainilla. 47 Opiniones Aroma natural de vainilla de Madagascar Triturar unos segundos hasta mezclar todos los ingredientes. Verter en copas o vasos. Adornar con nata en spray (opcional) desmenuzar galletas Oreo o colocar varias alrededor de la nata.

