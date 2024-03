La hemeroteca sentencia a Pedro Sánchez: así aseguraba que no impondría a un socialista en TVE

Pedro Sánchez es el rey de la hemeroteca. Y de la mentira.

El socialista, un mitómano en toda regla, se autorretrata un día sí y otro también. Una de las estrategias del presidente de Gobierno para intentar alargar su estancia en Moncloa el máximo posible ha sido parasitar todas las instituciones y organismos públicos para imponer su voluntad.

El nuevo caso es RTVE. Luego del martes negro y desconcertante en la Corporación Pública, en el que la presidenta interina, Elena Sánchez fue destituida minutos después de cesar al director de Contenidos, José Pablo López, esta vez el líder del PSOE no ha querido sorpresas y han propuesto a una reconocida militante socialista, Concepción Cascajosa.

Y pese a que la la idea inicial era haber tenido una presidencia de carácter rotatorio, de entre tres y seis meses, tal y como habían acordado en un principio el PP y PSOE. Todo lo cambió el ‘no’ rotundo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lo que hizo que finalmente se descartase esa posibilidad y desembocase en el nombramiento de una socialista para encabezar la televisión pública.

Pero como la hemeroteca no perdona a nadie, y en especial al propio Sánchez, que se empecina en hacer quedar mal al Pedro Sánchez del día anterior con sus infames “cambios de opinión”, volvemos a traer un extracto del momento en el que durante una entrevista con una de sus masajistas preferidas, Angels Barceló, sacaba pecho por no imponer a un miembro del PSOE, cuando se designó a la presidenta interina anterior, la defenestrada Elena Sánchez.

“El PP hace una oposición destructiva. Mire, yo no he propuesto a un militante del Partido Popular como si hizo el PP cuando gobernaba al frente del Constitucional. Yo no puse a un militante del PSOE, como sí hicieron ellos cuando gobernaban al frente de la Radio y Televisión Española”.