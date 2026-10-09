El plan de Sánchez para empantanar las elecciones del 29N: «No habrá paz»

Desde la convocatoria electoral, la izquierda se ha quitado la careta democrática y ha mostrado su verdadero rostro: el de que todo vale. Incluida la violencia.

Y es que van con la chorra afuera.

Desde «Chiqui» Montero, confirmando que la huelga convocada por la plataforma Sindicato de Inquilinas y aupada por los «comegambas» de CCOO y UGT es una estratagema política contra la oposición, pasando por Félix Bolaños, reconociendo —aunque ya lo sabíamos— que cambiaron la amnistía por los siete votos, hasta la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, amenazando con que «no va a haber paz en las calles».

La estrategia de Sánchez es poner fichas en todos los números y preparar todos los escenarios, en especial —por ser el más probable— el de la derrota.

Por eso, están azuzando la violencia en las calles porque, a falta de gestión, solo les queda el frentismo —por algo quieren renombrar Sumar como Frente Amplio—. La única manera que tienen de dar la vuelta a la tendencia que reflejan las encuestas es recurrir a la tensión y la radicalización.

Quieren que la gente vote a los partidos como si fueran equipos de fútbol. Siguiendo con lo de que se han quitado la careta, Susana Díaz afirmaba que iba a votar al PSOE porque es como el Betis de su corazón, a pesar de todas las cosas malas que puedan hacer o decir.

El plan es claro y ni siquiera lo ocultan.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 9 de octubre, junto al periodista Israel García-Juez y al diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Tomares, Alejandro García Casares.