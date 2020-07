Las redes ponen a caldo al llorón Echenique: «No puedo ir a ver a papá y mamá»

Pablo Echenique ha pretendido dar pena y lo único que ha conseguido es un apaleamiento virtual.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados quiso compartir en redes sociales, concretamente en Twitter, la desazón que supone no poder viajar hasta Zaragoza en este fin de semana del 17-19 de julio de 2020 para visitar a sus padres.

La razón que esgrime Echenique es la recomendación del Gobierno de Aragón de hacer el menor número posible de entradas y salidas de núcleos como la capital maña para controlar los rebrotes por coronavirus.

Llama poderosamente la atención que casi con un mes de libertad plena de movimientos en España, desde el 21 de junio de 2020, justo cuando decayó el estado de alarma, el político morado no haya tenido tiempo para rendir la obligada visita a sus padres.

Hace meses que no veo a mi madre y a mi padre y tenía programado mañana un viaje a Zaragoza para verlos. Tras las recomendaciones del Gobierno de Aragón, he decidido suspenderlo. La batalla contra el virus no está ganada y todos debemos ser responsables. https://t.co/0vnGATpNx8 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 16, 2020

Y, claro está, en Twitter no se han reservado un ápice de críticas a Echenique por lo que entienden que es una impostura en toda regla:

Vamos a ver una cosa, Pablo, si el estado de alarma decayó el 21 de junio de 2020, has tenido casi un mes de libertad de movimientos por toda España. Y no creo que un viaje Madrid-Zaragoza en AVE te coja mucho tiempo, poquito más de una hora. En coche, tres. Así que menos lobos. — Tertulianadastelevisivas (@Tertulianadast1) July 17, 2020

Madrid-Zaragoza en AVE 1 hora 20 minutos. Cualquier viernes podías haber ido y volver el domingo. No sé cómo has podido demorar tanto ver a tus padres. — Alicia (@AliciaSD_) July 17, 2020

Si no has sido capaz de ir a ver a tus padres en un mes, la culpa no es del gobierno aragonés ni de los irresponsables que están haciendo que se expanda la epidemia otra vez. Es tuya. Y por vuestra culpa hay gente que no podrá volver a ver a sus padres ni se ha podido despedir. — Josele 🇪🇸🖤 (@josele_em) July 17, 2020

Que casualidad, defraudador, de Madrid a Zaragoza no hay tantos km y podías haber ido a verlos mucho antes. Además de ser un indeseable eres un hijo pésimo. Vaya mierda de excusa. Normal de los izmierdas que se puede esperar — Harto de tontos (@alfrefluis) July 17, 2020

Pues has tenido tiempo entre uno y otro, y si no lo has hecho te aguantas como muchos que estamos así, incluso teniéndolos al lado nos jodemos por el puto virus y los inconscientes como tu jefecillo que la mascarilla se la pasan por el arco. Te aguantas chaval. — Goddess Gades (@goddeesgades) July 17, 2020