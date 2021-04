Jordi Cruz ‘nomina’ a Pedro Sánchez: «Yo, que soy de izquierdas, votaría el 4-M a Díaz Ayuso»

Solo los muy acólitos o quienes no tienen estrecheces económicas pueden seguir confiando en Pedro Sánchez.

Pero quienes tienen que sacar adelante un negocio no están para chinchorrerías propagandísticas.

Y si no que se lo digan al popular Jordi Cruz.

El cocinero, uno de los tres miembros del concurso culinario ‘Masterchef’ (TVE), ha reconocido en una entrevista en la Cadena SER en Cataluña que él, pese a ser de izquierdas, no tendría problemas en votar el 4-M al PP de Isabel Díaz Ayuso.

El anuncio lo hizo en el programa ‘Aquí, con José Cuní‘. El presentador no daba crédito a las palabras de este chef. Pero Cruz era bien claro y contundente:

No puede ser que yo, que nunca habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso , no puede ser, qué está pasando.

El responsable de la cocina del restaurante ABaC dejaba claro el 20 de abril de 2021 que la gestión que Pedro Sánchez ha hecho de la crisis económica derivada del coronavirus deja mucho que desear.

Asegura que el Gobierno español ha hecho más bien poco por el sector de la restauración y por eso mira con envidia sana a lo que ha hecho, por contra, el Ejecutivo madrileño, intentando salvar la actividad de bares y restaurantes sin menoscabo de la lucha contra el virus:

Tengo desde el mes de septiembre de 2020 cerrados los restaurantes. Espero que a partir del 9 de mayo de 2021 pueda ofrecer servicios hasta las 23 horas porque lo que está claro que no me compensa solo dar almuerzos.

El famoso chef televisivo se pone en la piel de quienes tienen que estar haciendo frente a un alquiler:

Cruz también elogia lo que ha hecho otra política de derechas como es la canciller alemana, Angela Merkel, al haber aliviado el cierre de bares y restaurantes con una compensación del 70% del dinero que habrían facturado.

Por eso critica al Ejecutivo de Pedro Sánchez:

A nosotros no sólo no nos han dado dinero, sino que se nos ha dado por muertos. Se nos hace pagar impuestos y se nos da por muertos. Y las ayudas que hay… es que hay sitios que ya están muertos, no os daremos ayudas. Es que ni la posibilidad. Nos han hecho que nos enmierdemos. Y a mí me han hecho cerrar locales de un día para otro estando con la nevera llena.