Losantos no se achanta con Illa: «A mí me sacará 40 centímetros, pero les aseguro que le doy en el cogote»

Está harto de los cambios de criterio del ministro de Sanidad.

Federico Jiménez Losantos, director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) ha vuelto a repartir estopa de lo lindo contra Salvador Illa por mantener el estado de alarma para cerca de cinco millones de madrileños por la tasa de contagio de coronavirus mientras que Navarra y Cataluña, con datos peores, no tienen esas restricciones de movilidad.

Ya en su columna de este 14 de octubre de 2020 en el diario El Mundo escribía el periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) que:

El ministro Illa es aquel que decía que llevar mascarilla era contraproducente, y luego confesó que no tenía mascarillas; aquel que aseguró que un comité de expertos decía que Madrid no podía pasar de fase 0 para recuperar su economía, y luego confesó que nunca existió tal comité de expertos; aquel que aseguró, junto a Iglesias, que España tenía material sanitario de sobra para hacer frente a esa epidemia que, según Simón, no llegaría a España, y no tenía EPIs, ni batas ni nada; y lo que encargó a dos comisionistas del PSOE hubo que tirarlo porque no valía; aquel que esperó a la noche del 8-M para decir que todo había cambiado «y eso es así»; aquel Illa, en fin, que debería estar en prisión provisional sin fianza, de no mediar una Fiscalía corrupta que niega a las familias de 53.000 muertos el derecho a demandar, ahora y en el futuro, a este Gobierno republicavirus. Pues bien, aquel Illa batió ayer todas las marcas de mendacidad y burla a la ley que cabe recordar.