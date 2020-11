Cintora deja ‘las cosas claras’: lametones de Caram a Sánchez y críticas al alumbrado navideño de Almeida

El nombre del programa es clarificador de la misión que se han impuesto en TVE.

La tropa de Jesús Cintora se empeña todos los días, de lunes a viernes, en dejar ‘Las cosas claras’.

Y en el espacio del periodista de Ágreda, en la provincia de Soria, lo que está claro es que hay que rendir pleitesía al Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

Eso como primer mandamiento. Y luego, claro está (nunca mejor dicho) propinar palos al PP, a VOX y, por si procede, a Ciudadanos.

Lo que sucede es que el programa de Cintora no se emite en Marte, en Saturno o en algún agujero negro allende la galaxia.

El espacio del que fuera periodista de la Cadena SER, de Cuatro y de laSexta solo se puede ver en España y quienes lo ven no son solamente ‘simpatizantes’ de la ONCE, por aquello de la ceguera en no darse cuenta de cómo está el percal económico y social en el país.

Sin embargo, el equipo de Jesús Cintora se empeña día a día en difundir el mensaje tranquilizador de que aquí no pasa nada y, sin ir más lejos, el 27 de noviembre de 2020 estuvo en conexión desde los exteriores la polémica monja independentista-podemita Lucía Caram.

Con las colas del hambre desbordando comedores sociales y asociaciones que preparan bolsas de comida por las principales ciudades españolas, la religiosa aseguraba todo campanuda que no era el momento de ir contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Más aún, que había que arrimar el hombro y echar una mano:

Cuando la gente dice que estáis haciendo lo que tendría que hacer el Gobierno, yo creo que es el momento de la corresponsabilidad. El Gobierno no es nuestro enemigo y nosotros no somos enemigos del Gobierno. Todos tenemos que remar en la misma dirección porque los que están perdiendo son los nuevos colectivos que son los más vulnerables dentro de nuestra sociedad.

Y tras los lametones de monja a Pedro Sánchez, tocó ración de cortocircuito al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez-Almeida, por el alumbrado madrileño. Dos cuestiones parecieron fastidiar a los tertulianos de Cintora.

Por un lado se cargó contra el coste de la iluminación en tiempos de pandemia y, por el otro, críticas a que el Paseo de la Castellana estuviese alumbrado con luces que representaban la bandera de España. Precisaba el presentador del programa de La 1 que:

Claro, está también la polémica del alumbrado navideño que hemos visto en las últimas horas. ¿Hasta qué punto gastar eso o no? ¿Es conveniente? ¿Hay que hacerlo siempre? El alumbrado madrileño en ciudades como Madrid con una bandera de España bastante grande en La Castellana que veía yo anoche, ahí está.

Seguidamente se criticó por parte de los tertulianos que Madrid se deje un gasto de 3,17 millones de euros en iluminar las principales arterias y que se haya adelantado al resto de ciudades, sin tener en cuenta que Barcelona también procedió al alumbrado de sus calles la noche del 26 de noviembre de 2020.