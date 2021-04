Iglesias vuelve a Vallecas y este es el recibimiento: «¡Menudo caradura, un chalet y un millón en el banco!»

Se ha ido calentito de Vallecas por mucho que ponga vídeos en los que solo se ve la parte elogiosa.

Pablo Iglesias ha vuelto a su barrio madrileño a pescar votos de cara a las elecciones del 4 de mayo de 2021 para la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

14 meses, desde que fue nombrado vicepresidente segundo del Gobierno, llevaba sin pisar las calles de esta populosa barriada capitalina.

Ahora, al olor de las urnas, después de autoproclamarse candidato de Unidas Podemos al Ejecutivo de la Puerta del Sol y tener que dejar su puesto en Moncloa, vuelve a las calles vallecanas en busca de apoyos.

Pero fácil no lo va a tener.

Por muchas fotos y visitas de oportunidad que pretenda hacerse, el personal ya le ha tomado la matrícula al líder morado.

En la jornada del 2 de abril de 2021 realizó una visita a la Despensa Solidaria y quiso presumir de estar al lado de los más desfavorecidos.

Pero el problema es que los ciudadanos recuerdan perfectamente que el Pablo Iglesias que huyó como un conejo de la madriguera de Vallecas para refugiarse en el casoplón de Galapagar ya no es el mismo.

Y es que su estatus, su vivienda y su abultada cuenta bancaria estropean al de Unidas Podemos su discurso contra la clase política opulenta:

Has saludado al panadero?

Después de no hacer nada como vicepresidente. Ahora, en campaña, te dedicas a los paripés.

Creedme podemitas, hay 2 Pablo Iglesias. El que os engaña y el que se ha hecho rico con vuestros votos. Ahora vais y le volvéis a votar. No hay que votarle, hay que evitarle.

Y no has tenido tiempo de ir antes??

Tú o alguna de las muy solidarias?

Propagandista, en eso te has convertido

— Precarioalvolante (@Precarioalvola1) April 3, 2021