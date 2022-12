Trucos para el maquillaje de Nochevieja ✨

¿Ya tienes pensado tu maquillaje de Nochevieja? Este 2022 se acaba y eso es motivo de celebración.

Este año será muy distinto, dejando en el recuerdo las restricciones del Covid-19, miles de personas brindarán por el ‘Fin de año’, al aire libre y las calles se llenarán del bullicio habitual en estas fechas.

Tutoriales de maquillaje hay cientos en Internet, por eso en este artículo lo que te damos no es uno más, sino una recomendación de trucos y técnicas que pueden serte útiles para tu maquillaje de Nochevieja.

Se lleva el maquillaje glitter o tipo purpurina para ojos, los labios mates y el maquillaje de la cara natural. En Periodista Digital te contamos más detalles.

Trucos para que el maquillaje de Nochevieja

Preparar la piel antes de maquillarte

Cuanto más lisa e hidratada esté la piel, mejor se extenderá el maquillaje, logrando ese efecto ‘segunda piel.

El éxito de un maquillaje de fiesta está en preparar la piel, no te llevará mucho tiempo, con una media hora tienes suficiente para exfoliar y aplicar una mascarilla, (y te contamos también opciones caseras, si no has tenido tiempo de comprar mascarilla).

Exfoliar

¡No te saltes este paso! Si se te ha olvidado comprar exfoliante, puedes hacer alguno casero. Tritura dos cucharadas de azúcar en la picadora, mezcla con una clara de huevo. Masajea la piel con suavidad y retira con agua tibia. ¡Piel más lisa en segundos! En el artículo que ves a continuación tienes una guía sobre los tipos de exfoliantes, ¡así escoger es más fácil!

Si buscas exfoliantes según tu tipo de piel en el enlace superior tienes amplia información.

Exfoliar es parte de la rutina de belleza, pero pasarse es contraproducente…

Para escoger el exfoliante más adecuado si tu piel es grasa o mixta.

¿Por qué las coreanas tienen una piel tan bonita? En este artículo te lo cuento…

Los ácidos faciales están de moda en cosmética, como el ácido hialurónico, el mandélico, el láctico, el glicólico o retinoico, son ingredientes habituales para el cuidado de la piel. En el artículo superior te lo cuento a fondo.

BHA son exfoliantes químicos, los más conocidos son el ácido salicílico y el salicilato de betaína. En el enlace superior tienes más información.

Unas esponjas naturales que logran una exfoliación suave.

Mascarilla

Si tu piel es normal, grasa o mixta, apúntate a las mascarillas peel off (las que se quitan como una segunda piel), se nota el cambio, dejan la piel muy lisa, perfecta para el maquillaje. En cambio si tu piel es seca o muy sensible tienes otro tipo de mascarillas, (como las hidratantes)

Pulsa sobre el enlace superior🖕 para ver el artículo.

Si te quedaste sin mascarilla o te gustan los remedios caseros, en este artículo te cuento cuatro opciones de mascarillas fáciles, ¡funcionan!

Si no te ha dado tiempo a comprar una mascarilla, ideas prácticas para hacer en casa.

Para los hombres a los que les gusta cuidarse.

Ampollas flash

¿Quieres que tu piel parezca más lisa y descansada? Las ampollas flash tienen un efecto tensor, por eso las patas de gallo, las ojeras y líneas de expresión se atenúan. Se aplica antes de la base de maquillaje, con las manos limpias dando pequeños golpecitos.

Si tienes un rodillo de jade, puedes pasarlo para efectuar un masaje. Espera al menos 5 minutos antes de aplicar base y maquillaje. En el artículo inferior tienes amplia información sobre productos a precios interesantes.

Aplicar base de maquillaje

El maquillaje debe unificar el tono de piel, por eso el tono debe ser lo más parecido al nuestro. Maquillajes muy claros te harán parecer pálida y los oscuros marcarán las arrugas.

Pulsa sobre el enlace superior🖕 para ver el artículo.

Si alguna vez has comprado base de maquillaje por Internet y cuando llegó el producto el color no era el adecuado para ti, este artículo te ayudará…

¿Dudas entre usar BB cream o maquillaje? Para Nochevieja el maquillaje te durará más…, (pero la BB cream deja un aspecto muy natural)

Fácil que nos ocurra y más al hacer un maquillaje como el de Nochevieja.

¿Qué ventajas tiene una base de maquillaje mate?

Si dudas entre mate o con efecto brillo este artículo te interesa.

El colorete

Imprescindible para lograr un efecto buena cara.

Los polvos

Para mitificar y fijar el maquillaje

Piel luminosa o glowing skin

¡Nochevieja es la ocasión perfecta para brillar! te contamos cómo usar el iluminador y otros temas relacionados con la piel luminosa.

Sombras de ojos

Resplandecientes sombras glitter, o los ojos ahumados, looks perfectos para Nochevieja

Si te gustan las sombras bien pigmentadas en este artículo hablo del tema.

Sacar partido a las pestañas

Con estas máscaras hasta las pestañas más pobres se vean más bonitas

Máscaras

Pestañas postizas

Mirada irresistible con las pestañas postizas, ¡prueba y verás el cambio!

Eye liner

¡Apúntate a los graphic eyeliner looks si quieres ser el centro de todas las miradas!

Maquillaje labios

Ideas para sacar partido a tus labios, ¡que se luzcan!

Maquillaje labios

Ideas para sacar partido a tus labios, ¡que se luzcan!

Uñas

Uñas fantasía y trucos para manicuras caseras.

¡¡Qué deslumbres en Nochevieja, Feliz año nuevo!!

